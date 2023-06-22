Более 30 человек погибли при взрыве газового баллона в Китае
Взрыв баллона со сжиженным газом произошел в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая, погибли более 30 человек. Об этом сообщает «Синьхуа», ссылаясь на данные местных властей.
По данным агентства, ЧП произошло в среду в 20:40 (15:40 мск) в одном из ресторанов в городском округе Иньчуань. Причиной взрыва стала утечка газа.
В результате пострадали 38 человек, 31 из них погиб. Еще семеро пострадавших проходят усиленную терапию. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, отмечает телеканал «360».
Ранее взрыв произошел в Париже, по данным СМИ, на месте ЧП чувствовался сильный запах газа. В результате обвалились фасады ряда домов, некоторые здания загорелись, пишет «Свободная пресса». Пострадали по меньшей мере 37 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru