Более 30 человек погибли при взрыве газового баллона в Китае

По данным агентства, ЧП произошло в среду в 20:40 (15:40 мск) в одном из ресторанов в городском округе Иньчуань. Причиной взрыва стала утечка газа.

В результате пострадали 38 человек, 31 из них погиб. Еще семеро пострадавших проходят усиленную терапию. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, отмечает телеканал «360».

Ранее взрыв произошел в Париже, по данным СМИ, на месте ЧП чувствовался сильный запах газа. В результате обвалились фасады ряда домов, некоторые здания загорелись, пишет «Свободная пресса». Пострадали по меньшей мере 37 человек.

