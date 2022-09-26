Народная милиция ДНР: ВСУ обстреляли Красный Лиман

Бойцы ВСУ нанесли новый артиллерийский удар по Красному Лиману, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Народной милиции ДНР.

Энергодар подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ

«Артиллерийские снаряды попали в продуктовый магазин и автомобиль», — говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ в Вене заявил, что МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУДНРЛНРОбстрел
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