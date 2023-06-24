Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли здание ростовского цирка

Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли цирк в Ростове-на-Дону. Они используют балконы здания в качестве наблюдательных пунктов.

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Утром силовики загнали танк в арку здания, заблокировав один из фасадов штаба Южного военного округа.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо призвал главу Евгения Пригожина остановиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Privet-Rostov.ru
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"

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