Боинг экстренно вернулся в Москву из-за разгерметизации
Вылетевший во вторник днем из Москвы в Берлин самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair вынужден был вернуться в аэропорт Внуково из-за срабатывания датчика турбонаддува и разгерметизации салона. Об этом инциденте РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. По его словам, лайнер успешно приземлился.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что пассажиры и экипаж чувствуют себя нормально, передает RT.
Сейчас работу систем самолета обследуют специалисты. Пассажирам этого рейса будет предоставлен резервный борт.
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