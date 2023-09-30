Богомаз заявил об атаке Украины в брянском поселке Погар

Украина атаковала поселок Погар в Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

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«В результате атаки ... нарушено энергоснабжение», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Богомаза, никто не пострадал. На месте находятся специалисты оперативных и экстренных служб.

Ранее над Брянской областью был сбит самодельный беспилотный летательный аппарат с взрывчаткой, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обломки дрона были переданы правоохранителям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыБрянская Область

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