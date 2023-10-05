Богомаз: В поселке Суземка из-за обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение

Поселок Суземка Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Женщина пострадала при обстреле кассетными боеприпасами Рыльска Курской области

«В результате ... нарушено энергоснабжение», — напсиал глава области в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, никто не пострадал, отмечает телеканал «360». На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск Курской области, напоминает «Свободная пресса». Пострадала женщина.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ВСУОбстрелЭлектроэнергияБрянская Область

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