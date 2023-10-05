Богомаз: В поселке Суземка из-за обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение
5 октября 202308:40
Поселок Суземка Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате ... нарушено энергоснабжение», — напсиал глава области в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, никто не пострадал, отмечает телеканал «360». На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск Курской области, напоминает «Свободная пресса». Пострадала женщина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru