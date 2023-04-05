Блондинка с мачете напала на машину во Владивостоке. Видео

Во Владивостоке в ходе дорожного конфликта с участием двух женщин одна из них применила мачете.

В интернете появилось видео, на котором блондинка в черном, в туфлях на высоких каблуках сначала разговаривает с водителем, а потом бьет по чужому авто мачете.

По данным регионального МВД, в полицию обратилась 42-летняя женщина, пожаловавшаяся на нападение. В ее автомобиле оказались разбиты зеркало и боковая дверь. СМИ пишут, что нападавшей женщине 51 год. Инцидент произошел из-за того, что один автомобиль подрезал другой, пишет телеграм-канал "Радиоточка НСН".

Ранее сообщалось, что на юге Бразилии мужчина с мачете напал на детский сад.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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