Блондинка с мачете напала на машину во Владивостоке. Видео

Во Владивостоке в ходе дорожного конфликта с участием двух женщин одна из них применила мачете.

В интернете появилось видео, на котором блондинка в черном, в туфлях на высоких каблуках сначала разговаривает с водителем, а потом бьет по чужому авто мачете.