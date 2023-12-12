Блогеру Шабутдинову продлили арест на три месяца

В Москве Таганский суд продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову на три месяца. Об этом сообщает ТАСС.

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Таким образом он пробудет в заключении до 16 февраля следующего года. Защита предлагала залог в размере 50 миллионов рублей, либо отправить под домашний арест. Шабутдинов находится в СИЗО уже более месяца.

Ранее в суд поступило ходатайство со стороны следствия о продлении ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Таганский районный суд города Москвы
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