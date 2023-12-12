Блогеру Шабутдинову продлили арест на три месяца

Таким образом он пробудет в заключении до 16 февраля следующего года. Защита предлагала залог в размере 50 миллионов рублей, либо отправить под домашний арест. Шабутдинов находится в СИЗО уже более месяца.

Ранее в суд поступило ходатайство со стороны следствия о продлении ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

