Ближневосточные беженцы попытались нелегально попасть в Абхазию

Он заявил, первые арабские беженцы незаконно пересекли реку Ингур, но их задержали и передали властям Абхазии российские пограничники. Шамба отметили, что в отношении беженцев не применили уголовное наказание за нелегальное пересечение государственной границы.

Секретарь Совбеза Абхазии подчеркнул, что договориться о возвращении беженцев в Грузию с международными гуманитарными организациями не удалось. Шамба выразил обеспокоенность, что страна впредь может столкнуться с подобными случаями.

В спецслужбах Абхазии сообщили о восьми задержанных, часть из которых намеревалась попасть в дальнейшем в Россию, другая часть — в Германию. По данным источника в абхазских спецслужбах, в Грузии беженцев дезинформируют говоря о том, что через Абхазию можно свободно попасть в Европу. Получив с людей по 10-20 тысяч долларов, аферисты скрываются, отметил он. Также представители спецслужб сообщили, что недавно силовики пресекли незаконное пересечение границы со стороны Грузии группой из 14 человек.

Ранее в результате удара армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа погибли не менее 11 человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

