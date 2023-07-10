Беженку с Украины убили в отеле в норвежском Бергене

Украинскую беженку убили в одном из отелей норвежского Бергена, в преступлении подозревают уроженца Азербайджана. Об этом пишет издание Nettavisen со ссылкой на данные полиции.

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Инцидент произошел в отеле Magic Hotel Solheimsviken неподалеку от центра Бергена, сообщает телеканал «360». В гостинице проживают беженцы с Украины. Известно, что 30-летнюю женщину обнаружили в номере в тяжелом состоянии и доставили в больницу, где пострадавшая скончалась. Правоохранители «неохотно отвечают» на вопросы об орудии преступления и деталях убийства, пишет «Свободная пресса».

После ЧП полиция задержала уроженца Азербайджана, мужчине выдвинули обвинение. Отмечается, что у обвиняемого и погибшей есть общий ребенок. По данным СМИ, правоохранительные органы проводили психиатрическую экспертизу задержанного.

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Фото: соцсети
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