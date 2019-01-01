Пожар на «Лошарике»

Беглов: Погибшие подводники были закреплены за воинской частью из Петербурга

3 июля11:42

Члены экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Санкт-Петербурга. Как отмечает «Интерфакс», об этом заявил врио губернатора северной столицы Александр Беглов. Помимо этого, он выразил соболезнования семьям погибших подводников.

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Напомним, ЧП произошло 1 июля. Минобороны России сообщило об этом лишь 2 числа. Причём подробности происшествия были весьма скудными. В сообщении ведомства говорилось, что в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар, и 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Очаг возгорания ликвидировали действиями команды, пишет Ura.ru.

Между тем, сайт KP.Ru отмечает, что экипаж подлодки вмещает в себя 25 офицеров. Ранее один из экспертов в интервью издание сделал предположение о том, что выжившей части экипажа ужалось спастись благодаря коллегам, которые приняли весь удар на себя. Сейчас это подтвердила и жена бывшего офицера подлодки «Лошарик».

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ФОТО: Беглов
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