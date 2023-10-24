BBC: В Конго при опрокидывании судна погибли 40 человек
Судно, перевозившее людей и товары, перевернулось на западе Демократической Республики Конго, в результате утонули как минимум 40 человек. Об этом сообщает BBC.
По данным вещателя, ЧП произошло на реке Лулонга, впадающей в реку Конго. Судно следовало к одному из местных рынков. После его опрокидывания удалось спасти 200 человек.
Отмечается, что есть пропавшие без вести, поисковые работы на месте происшествия продолжаются.
Ранее аналогичный инцидент произошел на западе республики Конго: тогда в одноименной реке утонули 47 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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