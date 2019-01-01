Байкер погиб в Подмосковье из-за выскочившей на дорогу кошки

Байкер в подмосковных Химках погиб, пытаясь не задавить кошку, выбежавшую на дорогу. По словам очевидцев дорожного происшествия, 33-летний мужчина ехал на мотоцикле на большой скорости, неожиданно дорогу стала перебегать кошка. Мотоциклист резко затормозил, но затем вылетел с дороги и ударился об забор и столб, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. От полученных травм байкер скончался. О судьбе животного ничего не сообщается.



