Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят после 16:00
Возобновление автомобильного движения по Крымскому мосту начнется после 16:00 в субботу, 8 октября. Такое решение принял глава Минтранса России Виталий Савельев на заседании оперативного штаба, сообщает ведомство.
Министр заслушал доклады о состоянии конструкций Крымского моста и ходе восстановительных работ.
«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», – опубликовано заявление Савельева в Telegram-канале.
Он также поручил усилить транспортную безопасность Крымского моста, в том числе в рамках проведения усиленного досмотра.
Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, пишет. По предварительным данным Следственного комитета России, три человека погибли в результате взрыва грузового автомобиля на мосту в Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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