Автомобиль скорой помощи задавил пешехода в Башкирии

Автомобиль скорой помощи сбила насмерть пешехода в Башкирии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу ГИБДД региона Владимира Севастьянова.

В результате ДТП с грузовиками в Калужской области опрокинулась цистерна с аммиаком

Как заявил водитель, мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть на 3-м км автодороги Ашит – Агидель в Краснокамском районе республики. От сильного удара он скончался от полученных травм.

Ранее в Саратове водитель автомобиля сбил на перекрестке женщину с двумя детьми. Мальчик 4,5 лет и двухлетняя девочка доставлены в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, 36-летней женщине с ушибом правого бедра оказана медицинская помощь на месте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПБашкирияСкорая Помощь
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