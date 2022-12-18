Автомобиль скорой помощи задавил пешехода в Башкирии

Как заявил водитель, мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть на 3-м км автодороги Ашит – Агидель в Краснокамском районе республики. От сильного удара он скончался от полученных травм.

Ранее в Саратове водитель автомобиля сбил на перекрестке женщину с двумя детьми. Мальчик 4,5 лет и двухлетняя девочка доставлены в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, 36-летней женщине с ушибом правого бедра оказана медицинская помощь на месте.

