Автобус с россиянами попал в ДТП в Анталье

Песков: Россия будет наказывать за слова украинских политиков о желании «убивать русских» СМИ: глава МИД КНР Ган принял в Пекине госсекретаря США Блинкена СМИ: в Астане спецназ в результате штурма освободил заложников в отделении одного из банков МЧС: теплоход «Павел Бажов» сел на мель на Волге СМИ: съемочная группа Netflix, работавшая над документальным фильмом, подверглась нападению тигровых акул в водах Тихого Океана к северу от Гавайев