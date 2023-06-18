Автобус с россиянами попал в ДТП в Анталье
18 июня 202316:10
Российские туристы пострадали в результате ДТП с автобусом в турецкой Анталье, пишет РИА Новости.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Манавгата. Сообщается о шести пострадавших.
Автобус перевозил группу из 25 россиян. В результате столкновения с припаркованным у обочины эвакуатором погиб водитель.
Пострадавших госпитализировали. Их жизни находятся вне опасности.
Двое россиян 11 июня погибли в таиландском городе Паттайя. Они попали в автомобильную аварию, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru