Автоавария с участием Mercedes и скорой помощи произошла в центре Москвы

Дорожно-транспортное происшествие с участием Mercedes и скорой помощи случилось в центре Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

В результате ДТП с грузовиками в Калужской области опрокинулась цистерна с аммиаком

Авария произошла на Крымском валу. В настоящее время движение по дороге ограничено.

В результате ДТП пострадали три человека: водители столкнувшихся машин и фельдшер «скорой».

Ранее автомобиль скорой помощи сбил насмерть пешехода в Башкирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Дтп В МосквеСкорая Помощь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры