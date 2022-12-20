Автоавария с участием Mercedes и скорой помощи произошла в центре Москвы
20 декабря 202200:01
Дорожно-транспортное происшествие с участием Mercedes и скорой помощи случилось в центре Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Авария произошла на Крымском валу. В настоящее время движение по дороге ограничено.
В результате ДТП пострадали три человека: водители столкнувшихся машин и фельдшер «скорой».
Ранее автомобиль скорой помощи сбил насмерть пешехода в Башкирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru