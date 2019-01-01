Аварийный лайнер Utair вернулся во Внуково

Лайнер авиакомпании Utair ввернулся в московский аэропорт Внуково из-за неисправности в работе системы кондиционирования. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Ранее стало известно, что командир лайнера подал сигнал об аварийной ситуации, пролетая над литовским городом Каунас. После этого самолет развернулся и резко снизился.

Boeing 737 выполнял рейс Москва – Берлин. Как уточнили в авиакомпании, на борту сработал датчик отказа системы кондиционирования. Разворот с эшелона был выполнен в штатном режиме. Самолёт благополучно совершил посадку во Внукове в 13:50 по московскому времени.

