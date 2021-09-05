Астраханские спасатели ищут плывших на катере в Махачкалу туристов

ГУ МЧС по Астраханской области организовало поиски семи путешественников, отправившихся на катере из Волгограда в Махачкалу, после того, как они перестали выходить на связь.

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Сообщается, что путешественники перемещались на катере «Корвет-750-А».

Местонахождение катера и людей остается неизвестным. Последний сеанс связи состоялся 3 сентября, сообщает RT.

Ранее спасатели на Сахалине обнаружили тело подростка, который в конце августа отдыхал с матерью на море и пропал без вести. Об этом сообщает СК РФ по Сахалинской области.

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