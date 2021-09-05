Астраханские спасатели ищут плывших на катере в Махачкалу туристов
ГУ МЧС по Астраханской области организовало поиски семи путешественников, отправившихся на катере из Волгограда в Махачкалу, после того, как они перестали выходить на связь.
Сообщается, что путешественники перемещались на катере «Корвет-750-А».
Местонахождение катера и людей остается неизвестным. Последний сеанс связи состоялся 3 сентября, сообщает RT.
Ранее спасатели на Сахалине обнаружили тело подростка, который в конце августа отдыхал с матерью на море и пропал без вести. Об этом сообщает СК РФ по Сахалинской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 645 / сут.
Умерли
187 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+15 256 / сут.
- Российские паралимпийцы в Токио участвовали в церемонии закрытия Паралимпиады-2020
- В столице Гвинеи жители на улицах празднуют задержание президента
- Мурашко: Нужны общие подходы к трансграничным перемещениям вакцинированных
- Дипломаты США в Киеве призвали Россию «вернуть Украине контроль над границами»
- Астраханские спасатели ищут плывших на катере в Махачкалу туристов
- Стали известны обстоятельства в хабаровской колонии перед дракой заключенных
- В Гвинее глава заговорщиков объявил о роспуске правительства и закрытии границ
- Вспышка вируса Nipah зарегистрирована в Индии
- В Гвинее повстанцы задержали президента страны
- СМИ: В Гвинее военные закрыли подступы к столице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru