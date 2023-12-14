Армия эвакуировала более 800 туристов из зоны снегопада на северо-востоке Индии

Отмечается, что военные оперативно отреагировали и обеспечили помощь и комфорт туристам. Указывается, что военнослужащие предоставили пострадавшим свои казармы, обеспечили медицинской помощью и питанием.

Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Калькутте, в консульский округ которого входит Сикким, информации о пострадавших россиянах нет.

Ранее сообщалось, что авария произошла на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, в результате погибли три человека. Из-за аварии четырех человек засыпало, причины инцидента не называются, передает «Радиоточка НСН».

