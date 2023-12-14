Армия эвакуировала более 800 туристов из зоны снегопада на северо-востоке Индии
Индийские военные провели спасательную операцию и эвакуировали свыше 800 туристов, которые были отрезаны из-за снегопада в предгорьях Гималаев в северо-восточном штате Сикким. Об этом сообщило армейское командование.
Отмечается, что военные оперативно отреагировали и обеспечили помощь и комфорт туристам. Указывается, что военнослужащие предоставили пострадавшим свои казармы, обеспечили медицинской помощью и питанием.
Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Калькутте, в консульский округ которого входит Сикким, информации о пострадавших россиянах нет.
Ранее сообщалось, что авария произошла на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, в результате погибли три человека. Из-за аварии четырех человек засыпало, причины инцидента не называются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев
- Солистка группы «Винтаж» рассказала о запрете на исполнение песни «Ева»
- СМИ: В iOS 17.3 появилась продвинутая защита iPhone от кражи
- Канье Уэст назначил Гошу Рубчинского главным дизайнером Yeezy
- Армия эвакуировала более 800 туристов из зоны снегопада на северо-востоке Индии
- Опрос: Россияне хотят получать в 2024 году зарплату в размере более 120 тысяч рублей
- СМИ: В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте
- СМИ: Минстрой опроверг появление новой льготной ипотеки для россиян
- СМИ: Власти в Израиле подтвердили гибель еще двух заложников ХАМАС
- Маск: Запад заставил ВСУ атаковать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru