Армия эвакуировала более 800 туристов из зоны снегопада на северо-востоке Индии

Индийские военные провели спасательную операцию и эвакуировали свыше 800 туристов, которые были отрезаны из-за снегопада в предгорьях Гималаев в северо-восточном штате Сикким. Об этом сообщило армейское командование.

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Отмечается, что военные оперативно отреагировали и обеспечили помощь и комфорт туристам. Указывается, что военнослужащие предоставили пострадавшим свои казармы, обеспечили медицинской помощью и питанием.

Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Калькутте, в консульский округ которого входит Сикким, информации о пострадавших россиянах нет.

Ранее сообщалось, что авария произошла на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, в результате погибли три человека. Из-за аварии четырех человек засыпало, причины инцидента не называются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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