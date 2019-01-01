Арестован обвиняемый в убийстве девушки на глазах ребёнка. Видео
В Московской области арестован подозреваемый в убийстве молодой женщины на детской площадке в присутствии ребёнка. Раменский городской суд удовлетворил тем самым ходатайство следствия, сообщает АГН «Москва». Мера пресечения определена в два месяца.
Как отмечает Москва 24, ранее задержанный 1981 года рождения сознался в содеянном и выразил готовность сотрудничать со следствием. По словам арестованного, он пошёл на убийство из ревности, считая, что девушка, с которой он жил, ему изменяла.
Кровавое преступление было совершено накануне в Раменском на детской площадке. Злоумышленник не менее 20 раз ударил женщину ножом, после чего уехал на машине. Все это произошло на глазах у дочери убитой. Жертва работала в детском саду, а также занималась реализацией антиквариата. Душегуба задержали по горячим следам в Ногинском районе. Следственный комитет публикует видео с заседания суда.
Дочь находится сейчас в семье сестры убитой, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», малышка провела ночь в больнице под наблюдением врачей. По словам Мишоновой, у девочки серьезная психологическая травма, с ней будут работать специалисты.
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