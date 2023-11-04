AP: Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54
4 ноября 202302:50
Число жертв землетрясения в Непале возросло до 54. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные чиновников.
Ранее сообщалось о 37 погибших.
«По меньшей мере 54 человека погибли и еще десятки получили ранения», — указывает агентство.
Накануне Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что на границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6. Отмечается, что из-за подземных толчков тряслись здания в индийском Нью-Дели, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru