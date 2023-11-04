AP: Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54

Число жертв землетрясения в Непале возросло до 54. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные чиновников.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала

Ранее сообщалось о 37 погибших.

«По меньшей мере 54 человека погибли и еще десятки получили ранения», — указывает агентство.

Накануне Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что на границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6. Отмечается, что из-за подземных толчков тряслись здания в индийском Нью-Дели, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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