Американскую ядерную бомбу повредили на военной базе в Нидерландах
Одна из ядерных бомб США, находящихся на военно-воздушной базе Фолькель (Нидерланды), получила повреждения из-за недавней аварии. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет Федерации американских ученых (FAS).
Федерация исследовала снимок, выполненный на базе Фолькель. На нем заметна искореженная ударом задняя часть бомбы, кроме того, отсутствует одно из хвостовых оперений.
При этом нет официального подтверждения, что на фотографии запечатлена именно B61. По мнению автора доклада и директора проекта ядерной информации FAS Ганса Кристенсена, на снимке вполне может быть запечатлен муляж, а повреждения бомба могла получить из-за несчастного случая.
Сейчас на базе Фолькель в рамках соглашения с Вашингтоном о совместном использовании ядерного оружия находится 100 подобных бомб, еще 150 хранится в Турции и Восточной Европе.
Ранее сообщалось, что решение президента России Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие удержало Запад от полноценной поддержки Украины.
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