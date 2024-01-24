Американский военный корабль вошел в акваторию Тайваньского пролива
24 января 202418:09
Американский эсминец USS John Finn вошел в Тайваньский пролив. Об этом сообщили Военно-морские силы США, передало агентство Reuters.
В ведомстве заявили, что судно вошло в акваторию 24 января. Отмечается, что корабль прошел по коридору, который не является территориальными водами любого прибрежного государства, транзитом.
Ранее китайские военные сопроводили американский ракетный эсминец USS Hopper в Южно-Китайском море
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru