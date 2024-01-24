Американский военный корабль вошел в акваторию Тайваньского пролива

Американский эсминец USS John Finn вошел в Тайваньский пролив. Об этом сообщили Военно-морские силы США, передало агентство Reuters.

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В ведомстве заявили, что судно вошло в акваторию 24 января. Отмечается, что корабль прошел по коридору, который не является территориальными водами любого прибрежного государства, транзитом.

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ФОТО: Википедия
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