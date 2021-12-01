Алек Болдуин заявил, что не спускал курок пистолета при убийстве оператора
Американский актер Алек Болдуин заявил, что не спускал курок пистолета, из которого была убита оператор фильма. Об этом сообщает Reuters.
Агентство ссылается на отрывок интервью актера телеканалу ABC.
«Ну, курок не был спущен. Я не спустил курок. Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы на него спусковой крючок. Никогда», - приводит агентство цитату Болдуина. Он добавил, что понятия не имеет, как боевая пуля попала на съемочную площадку.
Трагедия на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.
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