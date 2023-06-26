Алаудинов рассказал о работе «Ахмата» в Ростове 24 июня

Направленные в Ростов-на-Дону 24 июня бойцы спецназа «Ахмат» находились в непосредственной близости от военнослужащих ЧВК «Вагнер», заявил в эфире телеканала «Россия 1» командир подразделения Апты Алаудинов.

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По его словам, «Ахмату» поставили приказ занять точку в Большом Логе. Бойцы подразделения подошли к расположению вагнеровцев на расстояние 500-700 метров, уточнил Алаудинов.

«Руководство Минобороны России, которое непосредственно нам отдавало приказы, попросило нас не вступать в боестолкновения, потому что есть надежда на то, что это все можно будет разрешить мирным путем», - рассказал командир «Ахмата».

Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону утром 24 июня. Президент Владимир Путин назвал произошедшее предательством. При посредничестве белорусского лидера Александра Лукашенко конфликт удалось урегулировать, передает «Радиоточка НСН».

