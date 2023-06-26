Алаудинов рассказал о работе «Ахмата» в Ростове 24 июня
Направленные в Ростов-на-Дону 24 июня бойцы спецназа «Ахмат» находились в непосредственной близости от военнослужащих ЧВК «Вагнер», заявил в эфире телеканала «Россия 1» командир подразделения Апты Алаудинов.
{{related_post_OFdzj6Cxi}}
По его словам, «Ахмату» поставили приказ занять точку в Большом Логе. Бойцы подразделения подошли к расположению вагнеровцев на расстояние 500-700 метров, уточнил Алаудинов.
«Руководство Минобороны России, которое непосредственно нам отдавало приказы, попросило нас не вступать в боестолкновения, потому что есть надежда на то, что это все можно будет разрешить мирным путем», - рассказал командир «Ахмата».
Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону утром 24 июня. Президент Владимир Путин назвал произошедшее предательством. При посредничестве белорусского лидера Александра Лукашенко конфликт удалось урегулировать, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аналог русскоязычной «Википедии» заработал в тестовом режиме
- В МГУ отменили торжественное вручение дипломов в актовом зале
- Неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни
- Власти потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ
- Алаудинов рассказал о работе «Ахмата» в Ростове 24 июня
- Су-27 ВКС РФ перехватили над Черным морем три самолета
- Сальдо исключил создание ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра
- Байден заявил о непричастности США к мятежу ЧВК «Вагнер»
- На северо-востоке Москвы после массовой драки задержаны 24 мигранта
- Глава МИД Украины Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru