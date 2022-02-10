Аэропорт Мурманска эвакуировали из-за угрозы взрыва
10 февраля 202221:18
Аэропорт Мурманска эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Эвакуация произведена в 19 вечера (мск). На месте работают оперативные службы.
К настоящему времени задержаны два рейса - в Москву и Санкт-Петербург.
Аэропорт Мурманска расположен 23 км от города. Пассажиропоток авиаузла свыше 1 млн человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Шольц: Европа готова к диалогу с Россией по вопросам безопасности
- Дело возбудили после смерти девушки от нападения собак под Ярославлем
- Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу
- Скончался вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ
- Париж и Брюссель запретили «конвои свободы» против COVID-ограничений
- «Не осталось ничего»: Жена Олега Сироты о разделе имущества после развода
- «Надругался над реликвией!» В Белоруссии завели дело на мэра Днепра из-за замены флага
- Лиз Трасс пригласила Лаврова посетить Великобританию
- В Подмосковье проверят транспортные компании
- Глава МИД Британии оправдалась за «непризнание» суверенитета РФ над Ростовом и Воронежем
10 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru