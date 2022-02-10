Аэропорт Мурманска эвакуировали из-за угрозы взрыва

Аэропорт Мурманска эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Самолет, в который попала молния, отстранен от полетов

Эвакуация произведена в 19 вечера (мск). На месте работают оперативные службы.

К настоящему времени задержаны два рейса - в Москву и Санкт-Петербург.

Аэропорт Мурманска расположен 23 км от города. Пассажиропоток авиаузла свыше 1 млн человек.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:АэропортМурманск
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