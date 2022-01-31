Адвокат рассказал о наказании для застрелившего сослуживца в Подмосковье
Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что контрактнику, который по неосторожности застрелил своего сослуживца, может грозить до пяти лет лишения свободы.
Он напомнил, что такое наказание предусматривает вторая часть статьи 349 УК РФ «нарушение правил обращения с оружием».
Аграновский добавил, что подобные инциденты «происходят не часто», поэтому и данная статья «тоже применяется не часто», сообщает «Радио 1».
Трагедия произошла в войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо в Московской области. Солдат, проходящий службу по контракту, убил солдата срочной службы из огнестрельного оружия, сообщает «Свободная пресса».
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