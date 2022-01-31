Адвокат рассказал о наказании для застрелившего сослуживца в Подмосковье

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что контрактнику, который по неосторожности застрелил своего сослуживца, может грозить до пяти лет лишения свободы.

После стрельбы в воинской части Подмосковья возбуждено уголовное дело

Он напомнил, что такое наказание предусматривает вторая часть статьи 349 УК РФ «нарушение правил обращения с оружием».

Аграновский добавил, что подобные инциденты «происходят не часто», поэтому и данная статья «тоже применяется не часто», сообщает «Радио 1».

Трагедия произошла в войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо в Московской области. Солдат, проходящий службу по контракту, убил солдата срочной службы из огнестрельного оружия, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Российская АрмияУголовное НаказаниеМосковская ОбластьУбийство
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