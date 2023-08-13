Администрация Уссурийска: в город продолжает поступать вода

Населенный пункт оказался практически разделен водой на две части. Работает три пункта временного размещения. Отрезанным оказался большой микрорайон Слобода, где находится главный пункт временного размещения, который уже переполнен. Решается вопрос об открытии еще одного пункта.

В городе ведется прием заявлений от пострадавших на оказание материальной помощи. Междугородние автобусы в Уссурийск не заходят. В Уссурийске эвакуировали детский лагерь «Астероид», в котором находятся 150 детей.

Также в городе для безопасности людей отключены трансформаторные подстанции.

На ликвидацию разрушительного последствия тайфуна «Ханун» в Приморском крае отправилась ликвидировать оперативная группа МЧС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

