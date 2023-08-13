Администрация Уссурийска: в город продолжает поступать вода
В город Уссурийск Приморского края продолжает прибывать вода, сообщает городская администрация.
Населенный пункт оказался практически разделен водой на две части. Работает три пункта временного размещения. Отрезанным оказался большой микрорайон Слобода, где находится главный пункт временного размещения, который уже переполнен. Решается вопрос об открытии еще одного пункта.
В городе ведется прием заявлений от пострадавших на оказание материальной помощи. Междугородние автобусы в Уссурийск не заходят. В Уссурийске эвакуировали детский лагерь «Астероид», в котором находятся 150 детей.
Также в городе для безопасности людей отключены трансформаторные подстанции.
На ликвидацию разрушительного последствия тайфуна «Ханун» в Приморском крае отправилась ликвидировать оперативная группа МЧС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Администрация Уссурийска: в город продолжает поступать вода
- Минобороны РФ: в Белгородской области сбили украинский беспилотник
- Стало известно о двух погибших в ДТП на Кутузовском проспекте
- Оперативная группа МЧС РФ выехала в Приморье из-за тайфуна «Ханун»
- Евросоюз может ввести санкции против Нигера
- Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает работу Google
- «Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба нахамил журналисту
- СМИ: Су-57 показали эффективность на Украине
- Станция «Луна-25» провела коррекцию траектории перелета
- СМИ: КНР не пригласила глав ряда стран Запада на форум «Пояс и путь»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru