112: Вооруженного мужчину, захватившего травмпункт на Стромынке, задержали

Мужчину, который угрожал оружием в травмпункте на улице Стромынка в Москве, задержали полицейские, пишет Telegram-канал 112.

В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в банке

По информации СМИ, в настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого очевидцы сообщали, что из здания медучреждения выбегают люди.

Ранее Нагаевское шоссе в Уфе перекрыли из-за мужчины с предметом, похожим на гранату, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
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