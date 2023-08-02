112: Вооруженного мужчину, захватившего травмпункт на Стромынке, задержали
2 августа 202319:58
Мужчину, который угрожал оружием в травмпункте на улице Стромынка в Москве, задержали полицейские, пишет Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
До этого очевидцы сообщали, что из здания медучреждения выбегают люди.
Ранее Нагаевское шоссе в Уфе перекрыли из-за мужчины с предметом, похожим на гранату, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы самые популярные направления отдыха россиян в августе
- Миронов: Россия должна стать гарантом мира для Африки
- 112: Вооруженного мужчину, захватившего травмпункт на Стромынке, задержали
- Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в мае на 13,3%
- Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
- Bild: Россия готова вести боевые действия еще 2-3 года
- ВЦИОМ: Россияне назвали свою страну самой справедливой в мире
- Росстат: Безработица в июне в России обновила исторический минимум
- Лула да Силва: БРИКС может быть расширен по итогам саммита в ЮАР
- Российский военный заявил о неспособности ВСУ пересечь Днепр
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru