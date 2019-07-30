11 человек погибли в Японии из-за жары

Кроме того, пишет RT, еще 5664 человека сейчас находятся в больницах. Уточняется, что количество госпитализированных уже в три раза превысило показатели прошлой недели.

Такая обстановка в Японии сложилась из-за аномальной резкой жары. Температура воздуха достигает 35 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление приведет по всей России к более резким изменениям погоды в июле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в большинстве регионов страны ожидается температура около и выше нормы. Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН подтвердил выкладки метеорологов.

