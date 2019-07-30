11 человек погибли в Японии из-за жары
В Японии из-за аномальной жары погибли одиннадцать граждан. Как отмечает «Свободная пресса», такой показатель жертв, достигнут лишь за неделю, с 22 по 28 июля.
Кроме того, пишет RT, еще 5664 человека сейчас находятся в больницах. Уточняется, что количество госпитализированных уже в три раза превысило показатели прошлой недели.
Такая обстановка в Японии сложилась из-за аномальной резкой жары. Температура воздуха достигает 35 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление приведет по всей России к более резким изменениям погоды в июле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в большинстве регионов страны ожидается температура около и выше нормы. Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН подтвердил выкладки метеорологов.
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