Жителям Словакии рекомендовали воздержаться от поездок на Украину

Министерство иностранных дел Словакии рекомендовало жителям республики воздержаться от поездок на Украину, сообщает RT со ссылкой на агентство TASR.

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«Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины», — следует из сообщения.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, ситуация вокруг Украины «может очень быстро меняться». По этой причине поездки на Украину допустимы лишь в неотложных случаях.

Напомним, на Украине начались экономические проблемы. Это случилось из-за паники в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией.

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