Жителям Словакии рекомендовали воздержаться от поездок на Украину

«Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины», — следует из сообщения.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, ситуация вокруг Украины «может очень быстро меняться». По этой причине поездки на Украину допустимы лишь в неотложных случаях.

Напомним, на Украине начались экономические проблемы. Это случилось из-за паники в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией.

