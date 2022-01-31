Жителям Словакии рекомендовали воздержаться от поездок на Украину
Министерство иностранных дел Словакии рекомендовало жителям республики воздержаться от поездок на Украину, сообщает RT со ссылкой на агентство TASR.
«Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины», — следует из сообщения.
Как отмечает внешнеполитическое ведомство, ситуация вокруг Украины «может очень быстро меняться». По этой причине поездки на Украину допустимы лишь в неотложных случаях.
Напомним, на Украине начались экономические проблемы. Это случилось из-за паники в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией.
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