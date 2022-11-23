Жителям Нидерландов предсказали рост счетов на электроэнергию на 2500 евро
Жителей Нидерландов ожидает значительное увеличение счетов за электро- и газоснабжение после прекращения действия внутреннего потолка цен. Например, в 2024 году стоимость электроснабжения для домохозяйств может увеличиться минимум на 2500 евро (примерно 156,7 тысячи рублей). Об этом, сославшись на данные ассоциации Vereniging Eigen Huis (VEH), сообщила газета De Telegraaf.
В организации бытуют опасения насчет того, что господдержка населения носит временный характер. Директор VEH Синди Кремер считает, что ограничительные государственные меры помогут голландцам пережить кризис 2023 года, однако в будущем им грозит двойной удар по кошельку. Так, в 2024 году налоги на электроэнергию в среднем возрастут на 528 евро (33 тысячи рублей) по сравнению с 2021 годом.
De Telegraaf сообщает, что за ноябрь и декабрь 2022 года многие домохозяйства в Нидерландах получат компенсацию за повышенные траты на электроэнергию в размере 380 евро, что эквивалентно примерно 24 тысячам рублей. Также правительство Нидерландов решило сократить налоги на газ и электроэнергию с 21% до 9%, однако с 1 января 2023 года они вновь вернутся к первоначальному уровню.
Ранее жители Германии пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- Суд продлил на полгода арест Яшина* по делу о фейках об армии
- Участок нефтепровода «Дружба» остановлен на Украине
- Швейцария ввела эмбарго на поставки военных товаров России и Украине
- СМИ: Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы
- Сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на военных объектах Воронежской области
- Жителям Нидерландов предсказали рост счетов на электроэнергию на 2500 евро
- Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы
- Коммунисты предложили амнистировать совершивших преступление по неосторожности
- «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче Кубка России
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru