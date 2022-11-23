Жителям Нидерландов предсказали рост счетов на электроэнергию на 2500 евро

В организации бытуют опасения насчет того, что господдержка населения носит временный характер. Директор VEH Синди Кремер считает, что ограничительные государственные меры помогут голландцам пережить кризис 2023 года, однако в будущем им грозит двойной удар по кошельку. Так, в 2024 году налоги на электроэнергию в среднем возрастут на 528 евро (33 тысячи рублей) по сравнению с 2021 годом.

De Telegraaf сообщает, что за ноябрь и декабрь 2022 года многие домохозяйства в Нидерландах получат компенсацию за повышенные траты на электроэнергию в размере 380 евро, что эквивалентно примерно 24 тысячам рублей. Также правительство Нидерландов решило сократить налоги на газ и электроэнергию с 21% до 9%, однако с 1 января 2023 года они вновь вернутся к первоначальному уровню.

Ранее жители Германии пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

