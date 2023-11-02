Жительницу Финляндии обвинили в перевозке гильз и пуль в Россию
Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке гильз и пуль в Россию, сообщила телерадиовещательная корпорация Yle.
Обвиняемая 1976 года рождения работала в городе Котка рядом с российско-финской границей.
Женщину задержали на контрольно-пропускном пункте Ваалимаа. Помимо пуль и гильз, в ее автомобиле нашли бинокулярный прицел, который входит в перечень товаров военного назначения.
Обвиняемой грозит до восьми месяцев тюрьмы. Она признала свою вину.
Пограничная служба Финляндии 26 октября объявила о завершении строительства тестового участка забора на границе с Россией в районе города Светогорска, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru