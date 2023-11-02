Жительницу Финляндии обвинили в перевозке гильз и пуль в Россию

Обвиняемая 1976 года рождения работала в городе Котка рядом с российско-финской границей.

Женщину задержали на контрольно-пропускном пункте Ваалимаа. Помимо пуль и гильз, в ее автомобиле нашли бинокулярный прицел, который входит в перечень товаров военного назначения.

Обвиняемой грозит до восьми месяцев тюрьмы. Она признала свою вину.

Пограничная служба Финляндии 26 октября объявила о завершении строительства тестового участка забора на границе с Россией в районе города Светогорска, передает «Радиоточка НСН».

