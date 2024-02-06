Житель Польши предстанет перед судом по обвинению в шпионаже в пользу России

По данным надзорного ведомства, поляк Януш Н. обвиняется в шпионаже в пользу российских спецслужб «против интересов Республики Польша», в нарушении закона об обороте наркотиков и подделке документов. Мужчина якобы устанавливал контакты с польскими и иностранными политиками «по поручению лиц, работающих в интересах российской разведки», вовлекая тех в «пропагандистские, дезинформационные и политические провокации».

Жителю Польши может грозить до 15 лет заключения. Обвиняемого временно арестовали.

Ранее в Эстонии задержали профессора международной политической теории Вячеслава Морозова, которого заподозрили в работе на спецслужбы РФ, пишет «Свободная пресса».

