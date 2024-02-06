Житель Польши предстанет перед судом по обвинению в шпионаже в пользу России
Обвинительное заключение в отношении жителя Польши, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, направили в суд. Об этом заявил представитель Национальной прокуратуры республики Пшемыслав Новак, передает РИА Новости.
По данным надзорного ведомства, поляк Януш Н. обвиняется в шпионаже в пользу российских спецслужб «против интересов Республики Польша», в нарушении закона об обороте наркотиков и подделке документов. Мужчина якобы устанавливал контакты с польскими и иностранными политиками «по поручению лиц, работающих в интересах российской разведки», вовлекая тех в «пропагандистские, дезинформационные и политические провокации».
Жителю Польши может грозить до 15 лет заключения. Обвиняемого временно арестовали.
Ранее в Эстонии задержали профессора международной политической теории Вячеслава Морозова, которого заподозрили в работе на спецслужбы РФ, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru