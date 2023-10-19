Жертвами удара по жилому дому в Газе стали не менее 9 человек
По меньшей мере девять человек погибли в результате удара по жилому дому на юге сектора Газа, утверждает палестинское агентство Al Ray.
По информации журналистов, удар нанесен по дому в городе Хан-Юнис.
Известно о гибели девяти человек. Из них семь - дети.
Американский журналист Сеймур Херш в среду сообщил, что Израиль намерен превратить Газу в подобие японской Хиросимы, но без использования ядерного оружия.
С начала эскалации конфликта в результате ударов Израиля погибли 3,4 тысячи палестинцев. Ранения получили более12 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru