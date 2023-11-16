Жертвами удара по дому на юге Газы стали семь человек
Как минимум семь человек погибли при ударе израильской армии по жилому дому в районе Аль-Карара на юге сектора Газа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
По информации журналистов, израильские силы также обстреливают район Шейх Редуан к северу от города Газа. Приходит информация о штурме израильскими подразделениями города Бейта на Западном берегу реки Иордан.
Военно-воздушные силы Израиля в четверг атаковали лагерь беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Погибли 11 человек.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 11,5 тысячи человек. Ранения различной степени тяжести получили 29 тысяч жителей палестинского анклава, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жертвами удара по дому на юге Газы стали семь человек
- Замглавы дагестанского Буйнакска ампутировали кисть после взрыва
- Инфляционные ожидания россиян в ноябре превысили 12%
- СК: дом в Астрахани мог обрушиться из-за ремонта в квартире
- У больницы в Газе нашли тело 65-летней израильской заложницы
- Собака президента Молдавии Санду укусила главу Австрии
- Жительница рухнувшего в Астрахани дома рассказала о жалобах на трещины
- Глава СПЧ отказался оценивать справедливость приговора Скочиленко
- Верховный суд поддержал клиентку банка, перечислившую миллион постороннему
- Столтенберг: Россия начала наступательные операции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru