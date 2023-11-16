Жертвами удара по дому на юге Газы стали семь человек

По информации журналистов, израильские силы также обстреливают район Шейх Редуан к северу от города Газа. Приходит информация о штурме израильскими подразделениями города Бейта на Западном берегу реки Иордан.

Военно-воздушные силы Израиля в четверг атаковали лагерь беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Погибли 11 человек.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 11,5 тысячи человек. Ранения различной степени тяжести получили 29 тысяч жителей палестинского анклава, передает «Радиоточка НСН».

