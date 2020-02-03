Жертвами ливней в Руанде стали 13 человек

В Руанде прошли проливные дожди, в результате которых погибли 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по борьбе с чрезвычайными ситуациями страны.

Среди пострадавших числятся два человека, разрушены 15 домов.

Как отмечает агентство, сильные дожди для многих африканских стран не являются редким явлением. В 2018 году Руанда наравне с с Кенией, Индией, Мадагаскаром вошли в топ-10 стран наиболее пострадавших от природных явлений.







