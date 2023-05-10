Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Блинкен заявил, что Киев получил все вооружения для успешного наступления

Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста под Артемовском

Экс-советник Пентагона: Зеленский хочет втянуть США в конфликт с РФ

Товарооборот России и Китая вырос на 41%

В США повысили прогноз по спросу на нефть в мире

В США назвали Китай стратегическим вызовом для страны

ЕК: Германия должна отказаться от нефти через «Дружбу»

Жена Трампа поддержала его планы выдвинуться на пост президента

Ранее американские политологи предсказали победу Трампа в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

«Мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой», — заявила она.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: