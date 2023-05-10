Жена Трампа поддержала его планы выдвинуться на пост президента

Экс-первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп поддержала намерение своего мужа Дональда Трампа вновь стать главой государства, сообщает «РЕН ТВ».

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«Мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой», — заявила она.

Ранее американские политологи предсказали победу Трампа в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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