Жена Трампа поддержала его планы выдвинуться на пост президента
10 мая 202301:01
Экс-первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп поддержала намерение своего мужа Дональда Трампа вновь стать главой государства, сообщает «РЕН ТВ».
«Мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой», — заявила она.
Ранее американские политологи предсказали победу Трампа в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru