Желтые очки бесполезны для водителей ночью

Сотрудники Гарвардской медицинской школы опровергли пользу желтых очков в ночное время для водителей. Согласно исследованиям ученых, жёлтые очки не только не улучшают видимость, но даже затемняют обзор на темной дороге.

В эксперименте приняли участие 22 человека в возрасте от 21 до 80 лет. Они испытывали воздействие световыми импульсами на симуляторе. В момент вспышки на виртуальной дороге возникали пешеходы. Испытуемые в желтых очках подавали сигнал об опасности на долю секунды позже участников эксперимента, которые были без специальной оптики.