Желтые очки бесполезны для водителей ночью
Сотрудники Гарвардской медицинской школы опровергли пользу желтых очков в ночное время для водителей. Согласно исследованиям ученых, жёлтые очки не только не улучшают видимость, но даже затемняют обзор на темной дороге.
В эксперименте приняли участие 22 человека в возрасте от 21 до 80 лет. Они испытывали воздействие световыми импульсами на симуляторе. В момент вспышки на виртуальной дороге возникали пешеходы. Испытуемые в желтых очках подавали сигнал об опасности на долю секунды позже участников эксперимента, которые были без специальной оптики.
По мнению ученых, хотя зафиксированные показатели находятся на уровне статистической погрешности, большее количество участников подтвердит верность выводов исследования и констатирует расхождение во времени в реакции водителей.
Ранее координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН пояснил, почему дорожные камеры нужно не только обозначать на сайте ГИБДД, но и делать их заметными на дорогах.
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