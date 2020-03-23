Желающих вернуться на родину россиян призвали обратиться в посольства
Росавиация призвала россиян, которые хотят вернуться домой из-за границы, обратиться в посольства РФ в странах пребывания. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
По данным агентства, в ведомстве просят россиян предоставить свои данные в представительства РФ до 24 марта. В частности, этот относится к российским гражданам, находящимся в Болгарии, Доминикане, Танзании, на Кипре, Нигерии, Азербайджане, Казахстане, ЮАР, Лесото и Уганде.
Вся полученная информация будет передана в Минтранс РФ для принятия оперативных мер по вывозу россиян. В ведомстве также напомнили о необходимости 2-недельного карантина по прибытии в Россию.
Ранее 20 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около 9 тысяч россиян ждут, когда разрешится вопрос с их возвращением на родину. По ее словам, внешнеполитическое ведомство работает над этим вопросом «круглосуточно».
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