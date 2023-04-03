Зеленский присвоил Чернигову звание «Город-герой Украины»
Украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил о присвоении Чернигову звания «Город-герой Украины».
Он опубликовал видеозапись, на которой передает знак города-героя начальнику Черниговской городской военной администрации Дмитрию Брижинскому.
Такие же звания после начала спецоперации ВС РФ украинский лидер присвоил Харькову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю, Волновахе, Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.
Ранее Зеленский заявил, что в Чернигове встретился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru