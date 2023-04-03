Зеленский присвоил Чернигову звание «Город-герой Украины»

Украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил о присвоении Чернигову звания «Город-герой Украины».

Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля

Он опубликовал видеозапись, на которой передает знак города-героя начальнику Черниговской городской военной администрации Дмитрию Брижинскому.

Такие же звания после начала спецоперации ВС РФ украинский лидер присвоил Харькову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю, Волновахе, Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.

Ранее Зеленский заявил, что в Чернигове встретился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияНаградаУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры