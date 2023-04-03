Зеленский присвоил Чернигову звание «Город-герой Украины»

Он опубликовал видеозапись, на которой передает знак города-героя начальнику Черниговской городской военной администрации Дмитрию Брижинскому.

Такие же звания после начала спецоперации ВС РФ украинский лидер присвоил Харькову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю, Волновахе, Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.

Ранее Зеленский заявил, что в Чернигове встретился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

