Зеленский посетил контролируемую Украиной часть ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР, сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
В сообщении говорится, что он побывал в штабах бригад, ведущих «наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Соледар».
Отмечается, что Зеленский заслушал доклады об оперативной обстановке и особенностях применения различных видов вооружения, а также обсудил с военнослужащими проблемные вопросы, в том числе «потребности в вооружении, боеприпасах и технике».
«Обсуждались вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширения возможностей командиров по руководству личным составом, упрощения бюрократических процедур в армии», - добавили в офисе украинского президента.
Ранее Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов страны после заседания Совета национальной обороны и безопасности Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru