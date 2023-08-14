Зеленский посетил контролируемую Украиной часть ДНР

В сообщении говорится, что он побывал в штабах бригад, ведущих «наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Соледар».

Отмечается, что Зеленский заслушал доклады об оперативной обстановке и особенностях применения различных видов вооружения, а также обсудил с военнослужащими проблемные вопросы, в том числе «потребности в вооружении, боеприпасах и технике».

«Обсуждались вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширения возможностей командиров по руководству личным составом, упрощения бюрократических процедур в армии», - добавили в офисе украинского президента.

Ранее Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов страны после заседания Совета национальной обороны и безопасности Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».