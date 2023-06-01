Зеленский назвал угасающими надежды на вступление Украины в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что надежды на вступление Украины в Североатлантический альянс становятся все более отдаленными. Об этом сообщило издание Agora.

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Соответствующее заявление президент Украины сделал на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Он отметил, что складывающейся обстановкой недовольны и военнослужащие ВСУ, и простые украинцы.

Зеленский добавил, что решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято в ходе июльского саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Украинский лидер добавил, что Киеву нужен саммит мира.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины стать членом Североатлантического альянса, когда он будет готов принять ее в свои ряды. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаНАТОВладимир Зеленский

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