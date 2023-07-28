Зеленский изменил дату празднования Рождества на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество на Украине теперь будут праздновать не 7 января, а 25 декабря, сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке к документу говорится, что цель переноса - «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января».
Также законопроект предусматривает изменение дат празднования Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц страны.
Ранее в Раскольнической Православной церкви Украины заявили о намерении изменить дату празднования Рождества и провести календарную реформу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru