Зеленский изменил дату празднования Рождества на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество на Украине теперь будут праздновать не 7 января, а 25 декабря, сообщает РИА Новости.

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В пояснительной записке к документу говорится, что цель переноса - «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января».

Также законопроект предусматривает изменение дат празднования Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц страны.

Ранее в Раскольнической Православной церкви Украины заявили о намерении изменить дату празднования Рождества и провести календарную реформу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:РождествоУкраинаВладимир Зеленский

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