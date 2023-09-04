Заседание министров обороны НАТО пройдет 12-13 октября

Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 12-13 октября.

В НАТО призвали Армению присоединиться к альянсу

На сайте альянса уточняется, что встречу возглавит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Перед заседанием будет организована пресс-конференция, в ходе которой будет озвучена повестка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры