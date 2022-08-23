Заполненность газохранилищ ФРГ превысила 80%
Германские газохранилища заполнены на 80,14%, таким образом энергобезопасность страны гарантирована. Об этом говорится в отчете Федерального сетевого агентства, передает ТАСС.
В то же время отмечается, что нельзя исключать ухудшения ситуации.
Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник поднялась выше $3 000 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прогнозировал, что когда Европа накопит в подземных газохранилищах планируемые объемы, газ подешевеет, однако с началом отопительного сезона цена на него снова начнет подниматься.
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