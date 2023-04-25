Аналитик: Запад должен пересмотреть подход к России и принять ее в европейскую семью

По его словам, гневаясь, Запад должен помнить, что это страна с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также серьезным военным потенциалом. Наиболее разумной стратегией в отношении России, по мнению эксперта, могла бы стать демонстрация преимуществ от отношений с западными государствами.

Например, возобновление участия РФ в глобальной торговле, снятие ограничительных мер, отношение к ней как к мировой державе, интеграция в «европейскую семью».

Ранее в МИД России заявили, что растут риски военного столкновения с США, сообщает «Радиоточка НСН».

