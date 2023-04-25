Аналитик: Запад должен пересмотреть подход к России и принять ее в европейскую семью
Россию нужно воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с западными странами, сообщил аналитик The National Interest Джеральд Хайман.
По его словам, гневаясь, Запад должен помнить, что это страна с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также серьезным военным потенциалом. Наиболее разумной стратегией в отношении России, по мнению эксперта, могла бы стать демонстрация преимуществ от отношений с западными государствами.
Например, возобновление участия РФ в глобальной торговле, снятие ограничительных мер, отношение к ней как к мировой державе, интеграция в «европейскую семью».
Ранее в МИД России заявили, что растут риски военного столкновения с США, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Аналитик: Запад должен пересмотреть подход к России и принять ее в европейскую семью
- «Росэнергоатом»: Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
- СМИ: танки «Армата» начали применять в зоне спецоперации
- Минэкономразвития поддержало продление налоговых льгот для самозанятых
- В центре Москвы перекроют ряд улиц
- Украинская артиллерия пытается уничтожать эвакуационные группы
- Россиянам старше 80 лет повысят пенсии с 1 мая
- МИД РФ: растут риски военного столкновения с США
- СМИ: Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию
- СМИ: возможность начала переговоров между Россией и Украиной может наступить к концу лета 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru