Аналитик: Запад должен пересмотреть подход к России и принять ее в европейскую семью

Россию нужно воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с западными странами, сообщил аналитик The National Interest Джеральд Хайман.

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По его словам, гневаясь, Запад должен помнить, что это страна с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также серьезным военным потенциалом. Наиболее разумной стратегией в отношении России, по мнению эксперта, могла бы стать демонстрация преимуществ от отношений с западными государствами.

Например, возобновление участия РФ в глобальной торговле, снятие ограничительных мер, отношение к ней как к мировой державе, интеграция в «европейскую семью».

Ранее в МИД России заявили, что растут риски военного столкновения с США, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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