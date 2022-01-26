Замминистра экологии задержан в Казахстане по подозрению в коррупции

Отмечается, что они подозреваются в коррупционных действиях.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что западные исследователи коррупции в России используют неясные методы и приходят к сомнительным выводам, таким образом они преувеличивают проблему.