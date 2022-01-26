Замминистра экологии задержан в Казахстане по подозрению в коррупции
В Казахстане задержали заместителя министра экологии и главу бывшего частного предприятия по утилизационному сбору. Об этом сообщили в антикоррупционном агентстве.
Отмечается, что они подозреваются в коррупционных действиях.
Ранее первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что западные исследователи коррупции в России используют неясные методы и приходят к сомнительным выводам, таким образом они преувеличивают проблему.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- В посольстве РФ заявили, что поддержка США даст «карт-бланш» неонацистам в Донбассе
- В ДНР заявили о готовности к украинской агрессии
- Назван продукт, способный вызвать рак желудка
- Постпредство России: США - самый крупный должник в бюджеты ООН
- Замминистра экологии задержан в Казахстане по подозрению в коррупции
- СМИ предупредили о возможной отставке ряда губернаторов
- Володин: Вашингтон хочет управляемого президента России
- Россия обвинила США в саботировании разработки конвенции по киберпреступности
- СМИ: Власти и производители электроники обсудили возможные последствия от санкций США
- Россия направила истребители Су-35 в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru