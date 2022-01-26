Замминистра экологии задержан в Казахстане по подозрению в коррупции

В Казахстане задержали заместителя министра экологии и главу бывшего частного предприятия по утилизационному сбору. Об этом сообщили в антикоррупционном агентстве.

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Отмечается, что они подозреваются в коррупционных действиях.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что западные исследователи коррупции в России используют неясные методы и приходят к сомнительным выводам, таким образом они преувеличивают проблему.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЗадержаниеЭкологияМинистрыКоррупцияКазахстан
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