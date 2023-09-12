Замглаве Минздрава РФ Олегу Салагаю отказали во въезде в Данию
Российское диппредставительство в Копенгагене заявило, что власти Дании не пустили в страну заместителя министра здравоохранения РФ Олега Сагалая.
В пресс-службе ведомства рассказали, что российский чиновник планировал принять участие в проходящем в Копенгагене региональном совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако дальше аэропорта проехать не смог.
«В аэропорту Каструп статс-секретарю - замминистра здравоохранения Салагаю было отказано во въезде в Данию», - указали в диппредставительстве РФ, отметив, что будут добиваться от датских властей объяснений и извинений.
Ранее в Норвегии заявили, что не готовы к полному запрету на въезд россиян в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru