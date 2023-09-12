Замглаве Минздрава РФ Олегу Салагаю отказали во въезде в Данию

В пресс-службе ведомства рассказали, что российский чиновник планировал принять участие в проходящем в Копенгагене региональном совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако дальше аэропорта проехать не смог.

«В аэропорту Каструп статс-секретарю - замминистра здравоохранения Салагаю было отказано во въезде в Данию», - указали в диппредставительстве РФ, отметив, что будут добиваться от датских властей объяснений и извинений.

Ранее в Норвегии заявили, что не готовы к полному запрету на въезд россиян в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».